Bekçilik sınavı ne zaman? Duyuru var mı?

Bekçi adaylarının sabırsız bekleyişi devam ediyor. Son olarak 11 Nisan'da şahsen başvuru gerçekleşti ve adaylar ön sağlık kontrolünden geçti. 2 ayı aşkın süredir ise sınav hakkında bir açıklama yapılmadı. Adaylar kafa karışıklığını gidermek adına "Bekçilik sınavı ne zaman?" sorusunu günlerdir yöneltiyor.

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçilik ön sağlık sonuçları hakkında yapılan net bir açıklama yok. Bir önceki bekçilik alımı ile ilgili süreç 27 Mayıs'ta başlamış ön sağlık ve başvuru merkezlerinin ilanı 6 Temmuz'da açıklanmıştı. Adaylar 20 Ekim'de sınav girmişti. Şimdi bu süreç göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 25 Haziran tarihinde açıklanması, sınavın ise 25 Temmuz'da yapılması bekleniyor.