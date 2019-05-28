Bekçilik sınavı ne zaman? Gözler o tarihte...

Bekçilik sınavı için on binlerce kişi heyecanla bekliyor. Polis Akademisi'nden net tarih beklenirken bekçi adayları 'Bekçilik sınavı ne zaman?' sorusuna cevap arıyor. İşte bir önceki süreçte yaşanan gelişmeler...

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçilik ön sağlık sonuçları hakkında yapılan net bir açıklama yok. Bir önceki bekçilik alımı ile ilgili süreç 27 Mayıs'ta başlamış ön sağlık ve başvuru merkezlerinin ilanı 6 Temmuz'da açıklanmıştı. Adaylar 20 Ekim'de sınav girmişti. Şimdi bu süreç göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 25 Haziran tarihinde açıklanması, sınavın ise 25 Temmuz'da yapılması bekleniyor.