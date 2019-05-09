Bekçilik sınavı ne zaman? Ön sağlık sonuçları açıklandı mı?

Bekçilik ön başvuruları sona erdikten sonra adaylar ön sağlık kontrolüne girdiler. Bu süreci de tamamlayanlar yazılı sınava girecekler. Peki, Bekçilik ön sağlık kontrolü sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sınavı ne zaman?

ÖN SAĞLIK VE BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bekçilik ön sağlık sonuçları hakkında yapılan net bir açıklama yok. Bir önceki bekçilik alımı ile ilgili süreç 27 Mayıs'ta başlamış ön sağlık ve başvuru merkezlerinin ilanı 6 Temmuz'da açıklanmıştı. Adaylar 20 Ekim'de sınav girmişti. Şimdi bu süreç göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 25 Haziran tarihinde açıklanması, sınavın ise 25 Temmuz'da yapılması bekleniyor.