Mart ayında başlayan yeni bekçilik süreciyle ilgili son duyuru 11 Nisan'da yapılmıştı. Polis Akademisi'nden o tarihten bu yana bekçilik sınavı ile ilgili bir duyuru geçilmedi. Binlerce bekçi adayı sınav tarihini öğrenmeye çalışıyor ve "Bekçilik sınavı ne zaman?" diye sorguluyor.

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçilik ön sağlık sonuçları hakkında yapılan net bir açıklama yok. Bir önceki bekçilik alımı ile ilgili süreç 27 Mayıs'ta başlamış ön sağlık ve başvuru merkezlerinin ilanı 6 Temmuz'da açıklanmıştı. Adaylar 20 Ekim'de sınav girmişti. Şimdi bu süreç göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 25 Haziran tarihinde açıklanması, sınavın ise 25 Temmuz'da yapılması bekleniyor.