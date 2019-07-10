Bekçi adayları heyecanlı... Bu cumartesi günü kendileri için kritik olan sınava girecekler. Bu nedenle 1. dönem ve 2. dönem bekçi adayları "Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta?" sorusuna cevap arıyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

2019 1. Dönem ve 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü 2019 1. Dönem ve 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacaktır. 1. Dönemler saat 09.00'da, 2. Dönemler saat 14'te sınava girecekler. Sınav giriş belgesi ise 5 Temmuz'da açıklanmıştı.

2019/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YAZILI SINAV DUYURUSU