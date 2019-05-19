Mart ayında başlayan bekçi alımı için süreç devam ediyor. Ön başvuru sonrası adaylar yazılı sınav için şahsen başvuru yaptılar ve ön sağlık kontrolünden geçtiler. İkinci aşama 11 Nisan'da başlamıştı. Şimdi binlerce bekçi adayı yazılı sınavın yapılacağı tarihi merak eidyor. İşte ayrıntılar...

ÖN SAĞLIK VE BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bekçilik ön sağlık sonuçları hakkında yapılan net bir açıklama yok. Bir önceki bekçilik alımı ile ilgili süreç 27 Mayıs'ta başlamış ön sağlık ve başvuru sonuçları 6 Temmuz'da açıklanmıştı. Adaylar 20 Ekim'de sınava girmişti. Şimdi bu süreç göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 25 Haziran tarihinde açıklanması, sınavın ise 25 Temmuz'da yapılması bekleniyor.