Bekçilik sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi ne zaman açıklanır? Bekçilik sınavı için on binlerce aday heyecanla bekliyor. Fakat daha önce adaylar sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarihi araştırıyor. Peki bekçilik sınav giriş yerleri ne zaman belli olur?