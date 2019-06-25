Bekçilik sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi ne zaman açıklanır?
Bekçilik sınavı için on binlerce aday heyecanla bekliyor. Fakat daha önce adaylar sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarihi araştırıyor. Peki bekçilik sınav giriş yerleri ne zaman belli olur?
Bekçilik sınav bilgileri 21 Haziran'da adaylarla paylaşıldı. Sınav tarihi ve saati belli oldu. Adaylar günlerce bu duyuru için bekliyordu. Şimdi sınavdan önce sınav giriş belgelerinin yayınlanması bekleniyor. Sıklıkla yöneltilen soru şimdi "Bekçilik sınav giriş belgesi ne zaman açıklanır?" şeklinde...
BEKÇİLİK SINAVI SAAT KAÇTA? SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Bekçilik sınavı için 1. Dönemler 13 Temmuz saat 09.00'da, 2. Dönemler saat 14'te sınava girecekler. Sınav giriş belgesi ise 5 Temmuz'da açıklanacak.
2019/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YAZILI SINAV DUYURUSU
2019/2. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YAZILI SINAV DUYURUSU