Bekçilik sınavı ne zaman? Sınav yerleri açıklandı mı?

Bekçi adayları uzun zamandır bekçilik sınavı bir tarih verilmesini bekliyor. Bu duyuruyu Polis Akademisi geçecek. Bu nedenle hemen hemen her gün Polis Akademisi'nin resmi sitesi ziyaretçi akınına uğruyor. Orada herhangi bir açıklamaya rastlamayan adaylar bir bilgi alma çabasıyla "Bekçilik sınavı ne zaman?" dorusunu yöneltiyor.

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçilik ön sağlık sonuçları hakkında yapılan net bir açıklama yok. Bir önceki bekçilik alımı ile ilgili süreç 27 Mayıs'ta başlamış ön sağlık ve başvuru merkezlerinin ilanı 6 Temmuz'da açıklanmıştı. Adaylar 20 Ekim'de sınav girmişti. Şimdi bu süreç göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 25 Haziran tarihinde açıklanması, sınavın ise 25 Temmuz'da yapılması bekleniyor.