Bekçilik sınavı ne zaman? Tarih açıklandı mı?

Bekçilik sınavı için sabırsız bekleyiş sürüyor. Binlerce bekçi adayı sınava şahsen başvuru yaptılar şimdi gözler yazılı sınavın yapılacağı tarihlerde... Peki süreç nasıl işleyecek?

ÖN SAĞLIK VE BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bekçilik ön sağlık sonuçları hakkında yapılan net bir açıklama yok. Bir önceki bekçilik alımı ile ilgili süreç 27 Mayıs'ta başlamış ön sağlık ve başvuru merkezlerinin ilanı 6 Temmuz'da açıklanmıştı. Adaylar 20 Ekim'de sınav girmişti. Şimdi bu süreç göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 25 Haziran tarihinde açıklanması, sınavın ise 25 Temmuz'da yapılması bekleniyor.