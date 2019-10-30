Bekir Aksoy: Otomobile gerek yok

Bekir Aksoy Nişantaşı'nda motosikletine binerken görüntülendi

30 Ekim 2019, Çarşamba 07:50 Son Güncelleme:
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Bekir Aksoy: Otomobile gerek yok

Ali KESER / POSTA

Bekir Aksoy önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

'İstanbul için en güzel çözüm motor'

Motosikletine binerken görüntülenen oyuncu Bekir Aksoy “Bu trafikte otomobile gerek yok. İstanbul için en güzel çözüm motor” dedi.


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