Bekir Aksoy: Otomobile gerek yok
Bekir Aksoy Nişantaşı'nda motosikletine binerken görüntülendi
Ali KESER / POSTA
Bekir Aksoy önceki gün Nişantaşı’ndaydı.
'İstanbul için en güzel çözüm motor'
Motosikletine binerken görüntülenen oyuncu Bekir Aksoy “Bu trafikte otomobile gerek yok. İstanbul için en güzel çözüm motor” dedi.
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