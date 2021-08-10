Cennet Koyu ile Hattat Koyu arasındaki cam kırıkları ve plastikler el birliğiyle temizlendi. Temizlik yapanlar arasında ünlü oyuncu Bekir Aksoy, eşi Nazife Oğlakçıoğlu ve çocukları Asil de vardı.

Aksoy, "Ülkemizin kıymetini bilelim. Çevremizi temiz tutalım" dedi.

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