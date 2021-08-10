Magazin Bekir Aksoy'dan duyarlı davranış: Ülkemizin kıymetini bilelim

Bekir Aksoy'dan duyarlı davranış: Ülkemizin kıymetini bilelim

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Bekir Aksoy'dan duyarlı davranış: Ülkemizin kıymetini bilelim

Türkiye'yi saran ateş çemberlerini önlemek adına Göltürkbükü'nde ünlü-ünsüz herkes bir araya gelerek çöp topladı. Cennet Koyu ile Hattat Koyu arasındaki cam kırıkları ve plastikler el birliğiyle temizlendi. Aralarında Bekir Aksoy da vardı.

10 Ağustos 2021, Salı 14:43 Son Güncelleme:
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Cennet Koyu ile Hattat Koyu arasındaki cam kırıkları ve plastikler el birliğiyle temizlendi. Temizlik yapanlar arasında ünlü oyuncu Bekir Aksoy, eşi Nazife Oğlakçıoğlu ve çocukları Asil de vardı.

Aksoy, "Ülkemizin kıymetini bilelim. Çevremizi temiz tutalım" dedi.

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