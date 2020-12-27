Bekle bizi 2021! Evlerimizden sana geliyoruz!

Yılbaşı ağacı süsleyin

Yuvanızı yılbaşı gecesine hazırlamak, yeni yıl ruhunu daha iyi hissetmek istiyorsanız evinize minik dokunuşlu süslemeler yapın. “Canım hiçbir şey yapmak istemiyor” deseniz bile, minik de olsa bir çam ağacını içinizden geldiği gibi süslemek size iyi gelecektir. Vazoya birkaç demet kokina koymak bile havanızı değiştirecek.

Şık ve özenli giyinin

“Nasıl olsa yeni yıla evde geçireceğim” diye kendinizi salmayın. Özel davetler için aldığınız ya da diktirdiğiniz, pandemiden dolayı ve uzun zamandır giyemediğiniz en şık kıyafetinizden birini giyin ve partiye gider gibi hazırlanın. Bu sizin daha enerjik ve dinamik olmanıza yardımcı olacak.

Mutfakta eğlence

Yeni yılın ertesi, üç gün boyunca evde karantinada olacağımız için sıkı bir mutfak alışverişi yapın. Menünüzü masa dekorasyonu ve eğlenceli bir temayla taçlandırın. Yemek yapmaktan hoşlanmıyorsanız, elinizden geldiği kadarını kendiniz yapın, hindi dolması gibi o geceye özel yemekleri de restoranların yılbaşı için hazırladığı menülerden sipariş verin. Böylelikle zor günler geçiren yeme-içme sektörüne az da olsa katkıda bulunmuş olursunuz.

Müzik listenizi önceden hazırlayın

Evde kapalı kaldığımız bu dört günde, en çok ihtiyacımız olan şey hiç kuşkusuz ki müziktir. Bu konuda hali hazırda listeler yapmış müzik veya benzeri medya uygulamalarından yararlanıp kendi listenizi hazırlayın. Hatta bu listeyi sevdiklerinizle paylaşarak onlara harika bir hediye vermiş olursunuz. Türkiye’nin en ünlü 10 DJ’inin POSTA için hazırladığı 100 şarkılık listeye de mutlaka göz atın.

Sevdiklerinizle görüntülü konuşarak hasret giderin

Geçmiş yıllarda yılbaşı, sevdiklerimizle bir araya gelmekti. Bu yılbaşı gecesini maalesef bir çok sevdiğimizden uzak geçireceğiz ama teknoloji sayesinde bu, bir sorun olmaktan çıktı. Dostlarınızla canlı video konferansı için organizasyon yapıp dünyanın neresinde olursanız olun sevdiklerimizle yüz yüze görüşebilirsiniz.

Olmazsa olmaz masa oyunları

Yılbaşı akşamının vazgeçilmez klasiklerinden biri de hiç kuşkusuz masa oyunlarıdır. Yılbaşının ikonik sembollerinden Tombala’ya alternatif olarak; Monopoly, Scrabble, Tabu gibi pek çok harika masa oyunlarının yanı sıra herhangi bir araca gerek olmadan oynanan, Sessiz Sinema ve Anlat Bakalım gibi klasikleşmiş oyunlar gecenizi renklendirecektir.

Film ya da dizi izleyin

Yılbaşı gecesi film izlemek evde eğlenmenin en güzel yollarından biri. Yemeğinizi yiyip sohbetinizi edip yanınızda olmayan sevdiklerinizin yeni yılını telefonda kutladıktan sonra; patlamış mısırınızı, kuruyemişlerinizi ve meyvelerinizi alın yanınıza geçin televizyonun karşısına. Yılbaşı temalı veya sevdiğiniz türlerden farklı film ve dizileri izleyerek gecenizi keyifli ve eğlenceli bir şekilde sonlandırabilirsiniz.

Online oyunlarla keyifli zaman geçirin

Online oyunları seviyorsanız, evde kaldığınız bu günlerde PlayStation ve benzeri oyunlar oynamak bulunmaz bir fırsat. Yılbaşı eğlencesi sona erdikten sonra geçin PlayStation’ın başına ve rakiplerinize meydan okuyun. Turnuva sonunda gecenin şampiyonuna hem yılbaşı hem de şampiyonluk hediyesi verip mutluluğuna mutluluk katın.

Nostalji yolculuğunda harikalar yaratabilirsiniz

Yıllarca atmaya kıyamayıp sakladığınız, aile yadigarı objeleri, seramikleri, porselenleri, tek başına kalmış ve artık kullanılmayan mutfak malzemelerini, büyümüş çocuklarınızın oyuncaklarını yaratıcılık ruhunuzu kullanarak elden geçirin. Boyayıp süsleyip yeni objeler yaratabilirsiniz. Yeni görünümleriyle hem siz kullanabilirsiniz hem de çocuklarınıza, torunlarınıza hediye edebilirsiniz. Bunları yaparken geçmişte harika bir yolculuğa çıkıp nostalji yaşayabilirsiniz.

Nar kırmayı unutmayın!

Yeni yıldan beklentisi olanlar ya adak adar ya da eski gelenekleri uygular. Nar kırmak da bunlardan biri. Yılbaşı gecesi için manavdaki en büyük ve en görkemli narı alın. Gece saat 00.00’ı gösterdiğinde kapının eşiğinde nar patlatın. Bolluk ve bereketi simgeleyen nar kırma işleminin, yıl boyunca masaların bereketini arttıracağına inanılır. Hatta sevdiklerinize de seçtiğiniz narlardan hediye edin. Yeni yılda onların evleri de bolluk ve bereketle dolsun.

Hayallerinizi kolaj yapın

“Hayal kurmak sağlık için zorunludur” derler. Gerçekten de öyle. Eğer evde tek başınaysanız yapılabileceğiniz şeylerden biri de hayal kurmak ve bu hayalleri gerçekleştirebilmek için neler yapmanız gerektiğini uzun uzun düşünmektir. Alın kalemi, defteri elinize, sıralayın hayallerinizi. Geçen ve bu yıl hayal ettiğiniz şeyleri sembolize eden fotoğrafları internetten bulup çıktısını alın ya da eski dergilerden keserek kolaj yapıp evinizin en görünür yerine asın. Bu hayallerinizin peşinden koşmanız için harika bir rehber olabilir.

Güzel hatıraları bir araya getirin

Yılbaşı gecesinde keyifli bir anı defteri oluşturmaya ve 2020 yılının tüm keyifli anlarını bir araya getirip ölümsüzleştirmeye ne dersiniz? Özellikle karantina döneminde eşiniz, dostunuz ve ailenizle yaşadığınız mutlu anılarınızı, fotoğraflarınızı katıldığınız etkinlik, konser ya da seyahat biletlerinizi, satın aldığınız bazı şeylerin fişlerini tarihlerine göre ajandanızdaki sayfalara yapıştırıp yazarak geride bıraktığınız yılın güzelliklerini kayıt altına almış olursunuz.

Çocuklarınız için yeni bir dünya yaratın

Çocukların en sevdiği şey koşup oynamak ve eğlenmektir ama onlar da bizler gibi şu dönem eve hapsolmuş durumdalar. Bu karantina günlerinde onlar için eğlenceli bir dünya yaratmaya ne dersiniz? Mesela minderlerini üst üste dizip ev, şato, yuva, mağara, kale inşa edebilirsiniz. Eski çarşafları, tülleri, perdeleri, evin uygun bir noktasında çadır kurup yılbaşı süsleriyle süsleyerek onlara harika bir yaşam alanı yaratabilirsiniz. Bunu yaparken de harika vakit geçirmiş olursunuz.

Hediyelerinizi online alıp gönderin

Günümüz şartları gereği sevdiklerinize yılbaşı hediyesi ulaştırmak isteyenler için pek çok firma çok güzel yılbaşı kutuları, yeni yıl paketleri hazırlıyor. Lezzetli bir yılbaşı pastasından yılbaşı temalı çorap ve battaniyelere, içerisinde kokulu sabun, mum ve kremlerin olduğu aromaterapi kitlerine kadar yok yok. Siz hediyenizi seçin, firmalar istediğiniz adrese göndersin.

Videolu yılbaşı sürprizi hazırlayın

Sevdiklerinizi eğlendirip zamanda yolculuğa çıkarıp mutluluğuna mutluluk katmaya ne dersiniz? Evde ilginç, komik ve kostümlü videolar çekmek hem sizi çok eğlendirecek hem sevdikleriniz için harika bir yılbaşı hediyesi olacak. Bununla uğraşamam diyorsanız internetten seçtiğiniz komik, ilginç animasyon videolarından bir kolaj yapın ya da eski günlerde çekilmiş video ve fotoğrafları montajlayın. Aile büyükleri için de eski sanatçıların, dansözlerin çıktığı yılbaşı programlarından kesitler sunabilirsiniz.

Sevdiklerinize kartpostal gönderin

Cep telefonlarının ve internetin kullanılmadığı dönemlerde sevdiklerimize yılbaşı kartpostalı gönderirdik. Kırtasiye ve postanede satılan yılbaşı için özel hazırlanan kartpostallar; kar, çam ağacı, Noel Baba kombinasyonlu simli tasarımdan oluşurdu. Siz de bu yıl bir değişiklik yapıp sevdiklerinize güzel bir yılbaşı kartpostalı gönderebilirsiniz. Bu hem onları şaşırtır hem de nostalji yaşatır. Satın almak istemezseniz kartpostal tasarımını kendiniz yapın.