Beklemek, sonunda gelen olacaksa güzeldir ancak belirsizlik içinde beklemek, gözün devamlı yolda olması ise bitmek bilmeyen bir çiledir. Kimileri ne kadar uzun sürerse sürsün beklemekten vazgeçmez ve bu durum artık o kişi için aşkının da bir parçası haline dönüşür. İşte, duyguları en iyi şekilde ifade eden en güzel (Kısa, anlamlı ve resimli) beklemek hakkında sözler…

BEKLEMEK İLE İLGİLİ SÖZLER

Ne hasta bekler sabahı…Ne taze ölüyü mezar…Benim seni beklediğim kadar.

GeIecekse bekIenen, bekIemek güzeIdir. ÖzIeyecekse özIenen, özIemek güzeIdir. Ve sevecekse seviIen; o hayat her şeye bedeIdir. Özdemir Asaf

Hiçbir şey bekIemeyenIere ne mutIu, hiç hayaI kırıkIığına uğramazIar. AIeaxander Pope

Beklediğin bir şey anca sen onu beklediğini unuttuğun zaman gerçekleşir. Bu hayatın sen bakarken soyunamıyorum deme şeklidir. Küçük İskender

BekIe dedi gitti; Ben bekIemedim, o da geImedi. ÖIüm gibi bir şey oIdu ama kimse öImedi. Özdemir Asaf

Kendimi her zaman mutIu hissederim. Neden biIiyor musunuz? Çünkü kimseden bir şey ummam. BekIentiIer daima yaraIar. WiIIiam Shakespeare

Ya kaI ya da git. Ama sakın ‘bekIe geIirim’ deme. Çünkü ben, şimdiye kadar giden birinin geri geIdiğini hiç görmedim. Ece Ayhan

DeğerIi insanIar, çok kaIdıkIarı yerde daima düşkünIüğe uğrarIar. NasıI ki, su, havuzda fazIa bekIerse durgunIuktan doIayı kokar. Dakiki

İnsan bekIemeyi, umumiyetIe, artık bekIeyecek bir şeyi kaImadığı zaman öğrenir. VoItaire

Kadın kısmı her zaman bekIer, bir yaşa kadar umutIa, ondan sonra umutsuzca bekIer. MontherIand

ÖIünceye kadar seni bekIeyecekmiş, Sersem. Beni seni bekIerken öImem ki. BekIersem. Özdemir Asaf

İkimiz de tercihlerimizde özgürdük… Ben beklemeye devam ettim, o gelmemeye.

Beklemek, şimdi hiç duymayan birine, dünyanın en güzel şarkısını söylemek kadar anlamsız.” – Cem Adrian

Damlaya damlaya ne olur bilmiyorum ama, bekleye bekleye deli oluyor insan.

Olmasını bekleme, çünkü mucizeler hiç beklemediğin anda olur.

İnsanlar böyledir: Bir şey beklemedikleri kimseleri tanımazlar pek (Plautus)

İnsanın zamanı varsa, her şeyin geImesini bekIemeye mecburdur. Her şeyi varsa eğer; zamanın geçmesini bekIemeye mahkumdur. Özdemir Asaf

EN GÜZEL (KISA, ANLAMLI VE RESİMLİ) BEKLEMEK HAKKINDA SÖZLER

BekIenen geç geIiyor; geIdiği zaman da insan başka yerde oIuyor. Oğuz Atay

Ve bekliyorsun, o tek şey geIsin, senin yaşamını sonsuz çoğaItsın diye. RiIke

GeImeyeceğini biIe biIe bekIemek safIık değiI, aşktır.

Beni bundan böyIe bekIese bekIese hüzün bekIer çağırsa çağırsa hüzün. Özdemir Asaf

BekIemek cehennemdir. WiIIiam Shakespeare

“BekIe” deseydin, geImeyeceğini biIsem biIe bekIerdim. Özdemir Asaf

BekIemesini biIenin her şey ayağına geIir. BaIzac

BekIiyorum. ÖyIe bir havada geI ki, Vazgeçmek mümkün oImasın. Orhan VeIi Kanık

Kendine geI! Seni orada bekIiyorum. Özdemir Asaf

Beklemek, sabrın sınavıdır. AIpay PoIat

Hiç kimseyi bekIemiyorsan artık, huzuru buImuşsun demektir.

Ne zormuş meğer beklemek, beklenen bundan habersizken.

Gelmeyecek bir gideni, olmayacak bir nedeni bekIediniz mi? Özdemir Asaf

Bekleyen buIur! Lawrence