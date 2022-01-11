Türkiye Beklenen kar yağışı Edirne'de etkili olmaya başladı!

Beklenen kar yağışı Edirne'de etkili olmaya başladı!

Türkiye

Beklenen kar yağışı Edirne'de etkili olmaya başladı!

Meteoroloji'nin günlerdir peş peşe uyarılarda bulunduğu soğuk ve yağışlı hava uyarısı sonrası Edirne'de kar yağışı başladı. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı ve soğuk havanın gece ve yarın etkili olması bekleniyor.

11 Ocak 2022, Salı 16:25 Son Güncelleme:
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Edirne, Balkanlar üzerinden gelen kar yağışının etkisi altına girdi. Öğleden sonra yağmurla birlikte başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Zaman zaman yerini yağmura bırakan kar yağışının gece ve yarın da yer yer etkili olması bekleniyor. Karayolları ve belediye ekipleri kar yağışına karşı önlemlerini artırdı. 


Vatandaşlar, yağışın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Kar yağışını beklediklerini belirten Ömer Tuzcu, "Beklediğimiz bir kar yağışı ve nihayet yağdı. Bu kar çiftçimiz için çok önemli. Bereketiyle gelir inşallah, yaşanan kuraklıkların ardından eksilen yer altı sularımızda yükselme olur" dedi.

Güliz Baltacı da, "Akşam yağmasını bekliyorduk ama gündüz yağdı. Özlediğimiz kar nihayet yağdı. Kışın geldiğini anladık" diye konuştu. 

DHA


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