Beklenen kura 28 Haziran'da (Galatasaray İlkokulu kuraları ne zaman?)
Galatasaray İlkokulu birinci sınıfına her yıl olduğu gibi 2019-2020 öğretim yılı için noter huzurunda çekilecek kura ile 50 öğrenci alınacak
Kura, 28 Haziran Cuma günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Beyoğlu binasında noter, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlkokulu yetkilileri huzurunda velilere açık biçimde piyango yöntemiyle çekilecek.
66-84 aylık arası adaylar için başvurular, 17-21 ve 24-26 Haziran arasında, 60-66 aylık arası adaylar için ise 24-25-26 Haziran’da yapılacak.