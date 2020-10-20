Beklenmedik kazalara karşı güvenceniz ‘Ferdi Kaza Sigortası’

Beklenmedik bir kaza anında oluşabilecek muhtemel hasarı ve mağduriyeti en aza indirebilmek adına tasarlanmış Yol Arkadaşım Ferdi Kaza Sigortası; kapsamlı asistans hizmetleri ve uygun fiyatı ile mevcut Ferdi Kaza ürünlerinden farklılaşıyor. Kazada yaşanabilecek sakatlık ve vefat durumlarını teminat altına almanın yanı sıra, 60 TL sabit prim ile hizmete sunulan ürünün içeriğinde, arıza veya kaza nedeniyle aracın çekilmesi; aracın kurtarılması, oto kapı hizmetleri, lastik değişimi, kiralık araç destekleri gibi geniş kapsamlı hizmetler yer alıyor.

HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu ürüne ilişkin yaptığı değerlendirmede; ‘‘Sigortalılarımızın ihtiyaçlarını görüp, hayatlarını kolaylaştıracak alternatifler sunmak temel hedefimiz. Ürün ağımızı ve hizmet kalitemizi arttırırken; müşterilerimize birçok ayrıcalık ve kolaylığı bir arada sunmaya devam edeceğiz’’ dedi.



