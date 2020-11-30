Bekleyin eşkiyalar geliyorum!

“Korkma, sadece toprağa gideceksin, sonra toprak olacaksın, sonra sularla birlikte bir çiçeğin bedenine yürüyeceksin, oradan özüne ulaşacaksın, çiçeğin özüne bir arı konacak, belki... Belki o arı ben olacağım…” Tarlabaşı’ndaki izbe bir otelin çatısında sarf edilen bu sözler nasıl da ciğerimizi dağlamıştı, nasıl ağlamıştık Şener Şen’i izlerken, Uğur Yücel’i nasıl bağrımıza basasımız gelmişti ama! Takvimler 1996’yı gösterdiğinde eskinin ‘Yeşilçam’ı, yeninin Türk sineması üzerindeki ölü toprağını Yavuz Turgul’un ‘Eşkıya’sıyla atmıştı. Eşkıya filmi, Türk Sineması’nın uzun süren duraklama devrini bitirmiş ve 1989’dan 2001'e kadar gişe hasılat rekorunu (2 milyon 568 bin 339 kişi ile) kıran tek film olmuştu. Ömrünü hapiste geçiren ve intikam peşinde İstanbul’a gelen eski eşkıya ile Beyoğlu’nun bıçkın ama saf delikanlısını buluştururken sanki inceden Yaşar Kemal’e ve İnce Memed’e göz kırpan Eşkıya, Erkan Oğur’un ciğer söken melodileriyle, o güne kadar eşine az rastlanan kalitedeki popüler sinema öğeleriyle, ezbere bildiğimiz replikleriyle sinemamızın en büyük efsanelerinden biri olmaya devam ediyor.