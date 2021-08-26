Folklorik halk karakterlerinden biri olan Bekri Mustafa’nın yaklaşık olarak 22 yıl önce İstanbul’da yaşadığı tahmin ediliyor. Peki, Bekri Mustafa kimdir? Bekri Mustafa’nın mezarı nerede? İşte, kısıtlı imkanlarla elde edilen bazı bilgiler…

BEKRİ MUSTAFA KİMDİR?

Bekri Mustafa’nın ne zaman yaşadığına dair bazı görüşler, ünlü ismin Dördüncü Murat döneminde yaşadığına yöneliktir. Bununla birlikte yine 16. yy'ın sonu ve 17.yy'ın başında yaşadığı da konuşulmaktadır.

İstanbul’da yaşayan Bekri Mustafa’nın fıkraları nesilden nesle aktarılmış, tıpkı Hacivat ve Karagöz gibi vefatından sonra pek çok hikayeye konu olmuştur.

Folklorik bir halk karakteri olan Bekri Mustafa, Yorgancı Ahmet Ağa’nın oğludur. Bir süre medrese eğitimi alır. Çocukken aldığı eğitim ile hafız olur. 15 yaşındayken ise bir yorgancının yanında çırak olarak çalışmaya başlar.

Bekri Mustafa henüz 19 yaşındayken bir genç kıza aşık olur. Kızı istemeye gittiklerinde kızın ailesi bir yorgancıya kızlarını vermek istemez ve o günden sonra yorgancı Mustafa içmeye başlar ve ayyaş anlamına gelen “Bekri” lakabını alır. Uzun boylu iri yarı birisi olduğu bilinmektedir.

BEKRİ MUSTAFA’NIN MEZARI NEREDE?

Bekri Mustafa’nın mezarı İstanbul Eminönü’nde bulunmaktadır.