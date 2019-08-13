Bel bölgesindeki yağları eritmenin sırrı aktif yaşamda saklı

Kadın ve erkeklerin en büyük problemlerinden biri de göbek bölgesinde biriken yağlar. Daha güzel ve estetik bir görüntüye kavuşmak için bu bölgedeki yağlardan kurtulmak oldukça önemli. İşin sıkıntılı tarafı, göbek yağları eritilmesi en zor bölgelerden biri ama elbette imkânsız değil. Fitness Eğitmeni Samantha Clayton, göbek bölgesindeki yağlardan kurtulmanın yollarını şöyle sıraladı:

AKTİF OLMAK İÇİN ZAMAN YARATIN

Her ne kadar gevşek bir karından kurtulmanız mümkün olmasa da, genel anlamda egzersizin faydalarını göz ardı etmemelisiniz. Her gün fiziksel aktiviteye zaman ayırırsanız, kısa zamanda vücudunuzda genel bir sıkılaşma olduğunu fark edeceksiniz. Eminim daha önce defalarca duymuşsunuzdur: aktif bir yaşam sürdürmek ve fiziksel olarak formda olmak, günlük yaşamda maruz kaldığınız stresi de azaltmanın mükemmel bir yoludur.

NEFES EGZERSİZLERİ YAPIN

Burnunuzdan nefes alıp karnınızı şişirdikten sonra ağızdan vermek suretiyle bilinçli nefes alıp vermek için egzersizler yapın. Çalışmaya ara verip, 5-10 defa bilinçli nefes aldığınızda zihniniz rahatlar ve yenilendiğinizi hissedersiniz. Stresin sizi esir alıp gün sonunda bitkin düşmenize yol açmasına izin vermeyin. Bu nefes tekniğini aklınıza geldikçe uygulayın. Vücudunuzla ve nasıl görünmesini istediğinizle ilgili düşünmeye zaman ayırın. Bu bilinçli teknik, kurabiye yemekten vazgeçip spor salonuna gitmeye karar vermeniz için size yardımcı olabilir.

OMUZLARINIZI ARKAYA ATIN VE KARNINIZI İÇERİ ÇEKİN

Kahve molası yerine esneme molası vermeye ne dersiniz? Ofis koltuğunuzda veya telefonla konuşurken basit esneme egzersizleri yapabilirsiniz. Otururken veya ayakta dururken 30 saniye süreyle karnınızı içeri çekmek, mide kaslarınızın güçlenmesini sağlar. Bir dakikanız varsa, bu süreyi dik durup omuzlarınızı arkaya atarak dik yürümek için harcayın. Duruşunuzu düzeltmek daha çevik ve formda hissetmenize de yardımcı olur.











