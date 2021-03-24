



OZON VE RADYOFREKANS NASIL YÖNTEMLER?

Ozon yönteminde fıtığın içine ince borularla girilir. Ardından belli yoğunluktaki ozon gazı verilir. Benzer biçimde radyofrekans dalgaları ince borularla fıtığa uygulanabilir. Her ikisinin de amacı fıtığın hacmini küçültmektir. Radyofrekans yöntemleri hasar gören sinirdeki ağrıyı uzun süreli iyileştirmek için de kullanılabilir.

EN UYGUN ADAYLAR KİMLERDİR?

Orta ve ciddi bel fıtığı vakalarında fıtığı küçültmek için belden yapılan enjeksiyonlar (nokta atışı yöntemi) yeterince etkili olmayabilir. Önceden öngörülebilen bu durumda enjeksiyona ilave olarak fıtık içine ozon ya da radyofrekans uygulanır. HANGİ MEKANİZMAYLA İYİLEŞTİRİYOR? Ozon gazı fıtığın içindeki ödemi azaltıp küçültüyor. Değişik yöntemlerle uygulanan radyofrekans dalgalarının etkisi de benzerdir.

İŞLEM NE KADAR SÜRÜYOR?

En fazla 30 dakika sürüyor ve tek seans yeterli oluyor. Etkisi sadece ağrı kesmekle kalmıyor. Doğrudan fıtığı küçülttüğü için aynı zamanda tedavi edici yöntemlerdir.

GİRİŞİMDEN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Kanı sulandıran ilaçlar tehlikeli olabilir. Bu nedenle tıbbi durum ve kullanılan ilaçlarla ilgili doktor mutlaka bilgilendirilmeli. Ne kadar sürede sonuç almak mümkün? Etkiler hemen başlar. En iyi sonuçlar 3 gün ile 1 hafta sonra görülmeye başlar. İşlemden sonra fizik tedaviye gerek olup olmadığına hastanın durumuna göre karar verilir. Ciddi vakalara mutlaka fizik tedavi önerilir.

KİMLER BU TEDAVİDEN FAYDA GÖREMEZ?

Fıtık bütünlüğü bozulmuş, parçalanmış vakalar ile fıtık dışı bel ağrılarında fayda sağlamazlar. Ancak bel omurları arasındaki eklemleri ilgilendiren ağrılarda radyofrekans uygulamaları son derece başarılı uygulanır.

RİSKLERİ VAR MI?

En önemli problem enfeksiyondur. Bu nedenle steril ameliyathane koşullarında yapılması gerekir. Ozon gazının kendisi mikrop öldürücü olduğu için bu açıdan daha güvenlidir. Bu girişim boyun fıtığına da uygulanabilir mi? Evet, hem boyun fıtığına hem de fıtık dışı başka ağrılara başarıyla uygulanabilir.

BEL TUTULMASINI CİDDİYE ALIN

Bel fıtığı farklı şikayetlere yol açabilir. Kimi hastada ani kimi hastada yavaş yavaş başlar. Ani başlangıçlı fıtıkların altında genellikle ağır kaldırma, düşme, çarpma gibi sebepler vardır. Bir grup hastada ise birkaç ayda bir olan, kısa sürede kendiliğinden geçen ağrılı bel tutulması atakları vardır. Hastalar her defasında düzeldiklerinden bunu önemsemezler. Ama bu hastalar sonunda şiddetli bel tutulması ve ağrıyla doktora başvurur. Hafif bel fıtıklarında hasta ağrıyı genellikle belinde hisseder. Şiddetli fıtıklarda ise ağrı genellikle belden başlar ve bir bacağa yayılır. Ağrı ile beraber bacakta uyuşma, güç kaybı, refleks ortaya çıkabilir. Öksürmek, ıkınmakla ağrı şiddetlenebilir.

CİNSEL YAŞAMI NASIL ETKİLER?

Sertleşme bozukluklarının çoğu sıkıntı, stres gibi ruhsal dünyamızdaki sorunlarla ilişkili. Ağrı çeken bir insanın cinsel yaşamından haz alması hiç kolay değil. Dolayısıyla tabii ki her tür ağrı cinsel yaşamı olumsuz etkiler. Bu konuda biyolojik nedenler aradığımızda da kalp damar sistemi hastalıkları, diyabet gibi sorunları göz önünde tutmak gerekir. Çok nadir olmakla birlikte bel fıtığı ‘kauda ekina sendromu’ dediğimiz bir duruma neden olmuşsa, kanalı tamamen tıkayacak büyük bir fıtık oluşmuşsa veya bu fıtık idrar, dışkılama ve cinsel hayatı kontrol eden merkez üzerindeyse iktidarsızlık görülebilir.





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