Futbol Belarus corona virüs dinlemedi: Yeni sezon seyircili başladı

Belarus corona virüs dinlemedi: Yeni sezon seyircili başladı

Futbol

Belarus corona virüs dinlemedi: Yeni sezon seyircili başladı

Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa'nın neredeyse bütün ligleri ileri bir tarihe ertelendi. Ertelenmeyen az sayıda ligde ise seyircisiz oynama kararı çıktı. Belarus ise tüm dünyadan bağımsız, yeni sezonu seyircili olarak açtı.

20 Mart 2020, Cuma 10:36 Son Güncelleme:
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Doğu Avrupa ülkelerinden Belarus, corona virüs salgınından ötürü tüm dünyada alınan önlemlere meydan okurcasına futbol liginde yeni sezonu seyircili olarak başlattı.

BATE Borisov ile Energytyk BDU arasında oynanan ligin ilk maçında tribünlerde de çok sayıda taraftar vardı.

Bir diğer maç olan Shakhtytor Saligorsk-Torpeda karşılaşması da yine seyirciliydi. Lig, bugün oynanacak iki müsabakayla devam edecek.

Belarus'tan gelen son haberler de liglerin seyircili oynanamaya devam edeceğini ve herhangi bir erteleme ya da seyircisiz oynama kararının alınmayacağını gösteriyor.

Ülkede şu ana kadar corona virüs vaka sayısı 51 olarak açıklanmıştı. Belarus Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bu verilere göre ise henüz ölüm yaşanmadı.

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