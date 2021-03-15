Belarus, Eurovision için yeni bir şarkı hazırlayacak

Eurovision'un organizatörü Avrupa Yayın Birliği (AYB) perşembe günü, Belarus'un etkinlik için seçtiği parçanın politik olduğu gerekçesiyle reddedildiğini açıkladı. NTV'de yer alan habere göre, Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko ise 13 Mart'ta yaptığı açıklamada bu hamlenin politik olduğunu belirtse de yeni bir şarkı hazırlayacaklarını duyurdu. Şarkının sahibi Galasy ZMesta adlı grup, ülkede düzenlenen hükümet karşıtı protestoları eleştirmesiyle biliniyor.

"Size hizaya gelmeyi öğreteceğim" gibi sözler içeren söz konusu şarkı muhalefetin tepkisini çekmiş, Avrupa Parlamentosu'nda ülkenin yarışmadan atılması çağrıları yapılmıştı.







