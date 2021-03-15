Kültür & Sanat Belarus, Eurovision için yeni bir şarkı hazırlayacak

Belarus, Eurovision için yeni bir şarkı hazırlayacak

Kültür & Sanat

Belarus, Eurovision için yeni bir şarkı hazırlayacak

Belarus'un Eurovision şarkı yarışması için seçtiği şarkı, 'politik olduğu' gerekçesiyle reddedildi. Belarus şimdi yarışma için yeni bir şarkı hazırlığında.

15 Mart 2021, Pazartesi 15:27 Son Güncelleme:
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Eurovision'un organizatörü Avrupa Yayın Birliği (AYB) perşembe günü, Belarus'un etkinlik için seçtiği parçanın politik olduğu gerekçesiyle reddedildiğini açıkladı. NTV'de yer alan habere göre, Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko ise 13 Mart'ta yaptığı açıklamada bu hamlenin politik olduğunu belirtse de yeni bir şarkı hazırlayacaklarını duyurdu. Şarkının sahibi Galasy ZMesta adlı grup, ülkede düzenlenen hükümet karşıtı protestoları eleştirmesiyle biliniyor.

"Size hizaya gelmeyi öğreteceğim" gibi sözler içeren söz konusu şarkı muhalefetin tepkisini çekmiş, Avrupa Parlamentosu'nda ülkenin yarışmadan atılması çağrıları yapılmıştı.


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