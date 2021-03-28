Avrupa Yayın Birliği, Belarus'un Mayıs ayındaki 65'inci Eurovision Şarkı Yarışması'na katılamayacağını duyurdu. Eurovision Şarkı Yarışması yetkilileri, Belarus’a iki hafta önce ülkeyi temsil eden şarkının sözlerinin politik alt metni olduğu için yeni bir şarkı göndermesini talep etti. Ancak aynı müzik grup tarafından yeni sunulan şarkının sözleri de yarışma organizatörleri tarafından uygunsuz olarak değerlendirilmesinin ardından Belarus yarışmadan diskalifiye edildi.

DEĞİŞİM İÇİN ZAMAN VERİLMİŞTİ

Eurovision şarkı yarışmasının organizatörleri Belaruslu Galasy ZMesta grubunun Sana öğreteceğim (I Will Teach You) adlı şarkısının siyasi bir alt metin içerdiğini öne sürmüş ve Minsk'e şarkının içeriğini değiştirmek için zaman vermişti. Ancak 2 hafta geçmesine rağmen Belarus'tan herhangi bir yeni şarkı gelmedi.

Bunun üzerine Avrupa Yayın Birliği, 'uzun süre geçerli bir proje sunulmaması' gerekçesiyle Belarus'u diskalifiye ettiğini açıkladı.

Öte yandan, Güney Kıbrıs için yarışacak olan Elena Tsagrinu’nun El Diablo (Şeytan) parçası Hıristiyan halkın tepkisini çekmeye devam ediyor.







