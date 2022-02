Belarus, müzakereler için hazır

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 5. gününde sürüyor. Tarafların müzakere masasına oturmaya karar vermesinin ardından gözler görüşmenin gerçekleştirileceği Ukrayna-Belarus sınırına çevrildi. Belarus Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Anatoliy Glaz yaptığı açıklamada, Rus ve Ukraynalı heyetlerin görüşeceği salonun hazır olduğunu ve müzakere görüşmelerinin bugün başlayacağını duyurdu. Görüşmelerin başlayacağı saate dair bilgi paylaşmayan Glaz, heyetler salona ulaşır ulaşmaz müzakerenin başlayacağını kaydetti. Belarus Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya platformu Twitter üzerinden Ukrayna ve Rusya heyetlerinin görüşeceği salonunun fotoğrafını paylaştı. Açıklamada, "Belarus'ta Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmak için her şey hazır. Heyetlerin gelmesini bekliyoruz" denildi.

'12.00'DA MASAYA OTURURUZ'

Rusya heyetinin başındaki isim olan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky ise yaptığı açıklamada, görüşmenin saat 12.00'de başlayacağını ifade etti. Medinsky, "Heyetlerin 1-2 saate salonda olacağı bilgisini aldık. Tahminlerime göre 12.00'de masaya otururuz" dedi. Medinsky, Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerde her iki tarafın da çıkarına olacak bir anlaşmaya varmakla ilgilendiğini belirtti. Medinsky, "Çatışmanın her saati Ukrayna vatandaşlarının, Ukraynalı askerlerin ölümü anlamına geliyor. Bu nedenle elbette, mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya varmakla ilgileniyoruz. Anlaşmaların her iki tarafın da çıkarlarını karşılaması gerektiğine şüphemiz yok" diye konuştu.(İHA)

ÖN KOŞUL YOK

Rusya ve Ukrayna müzakere konusunda anlaştı. Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelesnkiy’nin telefonda görüştüğü ifade edilerek, “Ukraynalı delegenin Rus delegelerle herhangi bir ön koşul olmadan Ukrayna-Belarus sınırındaki Pripyat Nehri yakınında görüşmeye karar verdiler. Lukaşenko, Ukraynalı delegelerin seyahati boyunca, görüşmeler esnasında ve delegelerin dönüşüne kadar uçakların, helikopterlerin, roketlerin Belarus topraklarında oldukları yerde kalacaklarına dair sorumluluk aldı” denildi.

Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Belarus halkına seslenerek, “Belaruslu kardeşlerimiz ne yazık ki bizimle değilsiniz. Sizin topraklarınızdan bizim evlerimiz bombalanıyor, çocuklarımız öldürülüyor. Kiev’e sabaha karşı saldırdılar. Siz bu saatlerde uyuyorsunuz ama biz vatanımızı savunuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

İSTANBUL ÖNERİSİ

Müzakereler için aralarında İstanbul’un da olduğu farklı şehirleri Rusya’ya sunduklarını ifade eden Zelenskiy, "Savaşı bitirmek için düzenlenen müzakerelerde sizin başkentiniz Minsk'in adı geçiyor. Müzakereler için bizim seçmediğimiz bir yer burası. Siz de seçmediniz, Rus yönetimi seçti. Şimdi yeniden sizin orada müzakere etme teklifi var. Dört gün önce Belarus topraklarından füzeler, uçaklar, helikopterler gönderildi. Bunlar bizim evlerimizi, hayatlarımızı vurdu. Kiev’i sabahın 4'ünde vurdular. Siz o saatte uyuyordunuz Belaruslu kardeşlerimiz. Siz yine uyuyorsunuz ama biz ülkemizi savunuyoruz. Sizin topraklarınızdan saldırı olmasaydı orada yeniden olabilirdik. Bundan dolayı Minsk hariç başka şehirde olabilir görüşmeler. Biz barış istiyoruz. Biz savaşı bitirmek istiyoruz. Varşova, Bratislava, Budapeşte, İstanbul, Bakü bunların hepsini teklif ettik Rusya tarafına. Roketlerin üzerimize uçmadığı herhangi bir ülkenin herhangi bir şehrinde olabilir. Ancak o zaman görüşmeler dürüst geçebilir ve savaşı bitirebilir" ifadelerini kullandı.

