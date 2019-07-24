Belaruslu diplomatı komşusu vurdu

Çankaya ilçesinde Güzeltepe Mahallesi Belarus Büyükelçiliği önünde Belarus Müsteşarı Alexander Poganshev, 13 yaşındaki çocuğuyla yürürken aralarında husumet bulunan komşusu tarafından silahlı saldırıya uğradı. Poganshev olayda ağır yaralanırken, saldırgan ise silahı kafasına sıkarak intihar etti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Poganshev’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇAVUŞOĞLU OLAY YERİNE GELDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Ankara'nın OR-AN semtindeki bir sitede tartıştığı komşusu tarafından silahla yaralanan Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinde görevli İdari işler Müsteşarı Alexander Poganshev'in kaldırıldığı hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

"EMEKLİ BİR ŞAHIS"

Bakan Çavuşoğlu, "Bu akşam emekli bir şahıs, Belarus Büyükelçiliği müsteşarı Alexander Poganshev’e 5 6 defa ateş ettikten sonra intihar ediyor. Hemen diplomat arkadaşımız hastaneye getiriliyor ve ameliyat son derece başarılı geçiyor. Şu anda yoğun bakım ünitesinde ve yarından itibaren de odasına çıkacak düzeyde.

Tabii her ameliyat risklidir ama doktorlarımızdan aldığımız bilgiye göre normal odasına çıkabilecek durumda. İnşallah daha da çabuk iyileşir" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da olayı yakından takip ettiğini belirten Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Vladimir Makey’e de telefon açarak bilgi verdiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Belaruslu diplomatın sağlığı iyi ve yarın da inşallah daha da iyiye gidecek" şeklinde konuştu.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Valisi Vasip Şahin, Belarus Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatın, emekli bir albay tarafından silahla vurularak yaralandığını, olayın faili emekli albayın ise intihar ettiğini açıkladı.

Vali Şahin, Ankara'nın OR-AN semtindeki bir sitede tartıştığı komşusu tarafından silahla yaralanan Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinde görevli İdari işler Müsteşarı Alexander Poganshev'in kaldırıldığı hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Vali Şahin, "Bir emekli askerimiz, albay rütbesinde, aynı apartmanda komşusu olan, Belarus Büyükelçiliğinde müsteşar olarak çalışan Alexander Poganshev'u münakaşa sonucu silahla yaralıyor. Derhal hastaneye getirildi, müdahaleler yapıldı. Ama olayın faili olduğunu düşündüğümüz albay emeklisi asker, aynı silahla aynı apartmandaki evde intihar etti." dedi.

"SİYASİ DEĞİL"

Vali Şahin, ilk etapta siyasi bir yönü olmadığını tespit ettikleri olayla ilgil araştırmaların tüm detaylarıyla devam ettiğini de belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arkadaşlarımız tüm boyutlarıyla olayı araştırıyorlar. İlk etapta yapılan incelemelerdeki tespitlere veya tahminlere göre olayın siyasi bir yönü yok. Bütün boyutları ve detaylarıyla arkadaşlarımız konuyu araştırıyor. Araştırma cumhuriyet savcılarımızın nezaretinde devam edecektir."

Diplomatın sağlık durumuna ilişkin bir soru üzerine ise Vali Şahin, "Şu anda ameliyatta. Doktorlarımız henüz ameliyattan çıkmadıkları için bir şey demiyorlar, ama ümit ediyoruz ki çok ciddi bir konu olmasın. İnşallah en kısa zamanda aramıza dönsün." bilgisini paylaştı.

İHA / DHA / AA