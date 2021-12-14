Belarus'ta muhalefet liderine 18 yıl hapis
Alexander Lukaşenko'nun yönettiği Doğu Avrupa ülkesinde muhalefet liderlerinden Sergei Tikhanovsky'ye hapis cezası verildi.
14 Aralık 2021, Salı 15:29 Son Güncelleme:
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Alexander Lukashenko'ya karşı kitlesel protestolar düzenleyen Belarus muhalefetinin önde gelen isimlerinden Sergei Tikhanovsky 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Tikhanovsky, Lukashenko'ya 2020 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde meydan okumayı planlamış, ancak bu çabası engellenmişti.
Ancak eşi Svetlana Tikhanovskaya muhalefetten destek alarak seçimlere katılabilmişti.
Halihazırda hapiste bulunan Tikhanovsky, Mayıs 2020'de karısının kampanyasını desteklemek için imza toplarken tutuklanmıştı.