Belarus'tan geçtiğimiz günlerde ulusal havayolu şirketi Belavia dahil yaklaşık 30 kişi ve kuruma yaptırım kararı alan Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'ye misilleme geldi.

MİSİLLEME YAPTIRIMLARI

Belarus Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Belarus hükümeti, Belarus'a yasadışı şekilde yaptırım uygulayan ülkelerden gelecek bir dizi malın ithalatını yasaklama kararı aldı" ifadelerine yer verildi.

En kısa zamanda konuya ilişkin bir kararnamenin yayınlanacağını belirten Dışişleri Bakanlığı, ulusal havayolu şirketi Belavia'ya uygulanan yaptırımların benzerinin de İngiltere ve AB devletlerinin havayolları firmalarına uygulanacağını kaydetti. Bakanlık, Belarus topraklarına girişi yasak olan kişiler listesinin de genişletileceğini duyurdu.

'YAPICI İŞBİRLİĞİNE DÖNÜN'

Açıklamada, Rusya ile ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesi, birlik programının realizasyonunun devamı, Avrasya Ekonomik Topluluğu ortakları ve Asya, Afrika, Latin Amerika ülkeleriyle güçlü ekonomik bağlar oluşturulmasının Belarus için önemli adımlar arasında olduğunu belirtilirken, AB ülkelerine ve İngiltere'ye yönelik yaptırımların söz konusu ülkelerin soğuk savaş dönemi mantığından vazgeçerek yapıcı işbirliğine dönmeleri halinde iptal edilebileceği ifade edildi.

Geçtiğimiz hafta AB, İngiltere, ABD ve Kanada, Belaruslu muhaliflere baskı uyguladıkları ve göçmenleri kasıtlı olarak AB sınırına yığdıkları gerekçesiyle Belaruslu 30'a yakın kişi ve kuruma yaptırım kararı almıştı.