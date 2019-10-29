Belçika doğumlu Hadise: Bana 'Pis Türk' diyenler oldu
Şarkıcı Hadise, önceki akşam jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye yarışmasında çocukken yurt dışında çektiği zorlukları anlattı
Hadise, şu sözlerle içini döktü:
"Irkçılık yaşadım. Bana 'Pis Türk' diyorlardı. Konuşmamla alay ederlerdi."
1985 Belçika doğumlu Hadise'nin Türkiye'de vergi vermemek için mallarını ablasının üzerine yaptığı iddia edilmişti. Vergisini Belçika'ya ödediği iddia edilen popçunun bu sözleri, bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
Popçunun annesi Gülnihal Açıkgöz ile kardeşleri Belçika'da yaşıyor. (Takvim)
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