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Belçika doğumlu Hadise: Bana 'Pis Türk' diyenler oldu

Şarkıcı Hadise, önceki akşam jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye yarışmasında çocukken yurt dışında çektiği zorlukları anlattı

29 Ekim 2019, Salı 08:44 Son Güncelleme:
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Belçika doğumlu Hadise: Bana 'Pis Türk' diyenler oldu

Hadise, şu sözlerle içini döktü:

"Irkçılık yaşadım. Bana 'Pis Türk' diyorlardı. Konuşmamla alay ederlerdi."

1985 Belçika doğumlu Hadise'nin Türkiye'de vergi vermemek için mallarını ablasının üzerine yaptığı iddia edilmişti. Vergisini Belçika'ya ödediği iddia edilen popçunun bu sözleri, bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Popçunun annesi Gülnihal Açıkgöz ile kardeşleri Belçika'da yaşıyor. (Takvim)


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