Belçika doğumlu Hadise: Bana 'Pis Türk' diyenler oldu

Belçika doğumlu Hadise: Bana 'Pis Türk' diyenler oldu Şarkıcı Hadise, önceki akşam jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye yarışmasında çocukken yurt dışında çektiği zorlukları anlattı