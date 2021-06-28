Futbol Belçika, EURO 2020'de İtalya'nın rakibi oldu

Belçika, EURO 2020'de İtalya'nın rakibi oldu

Futbol

Belçika, EURO 2020'de İtalya'nın rakibi oldu

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda Belçika, Portekiz'i 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

28 Haziran 2021, Pazartesi 01:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda oynanan son 16 turu mücadelesinde Belçika ile son şampiyon Portekiz karşılaştı.

42. dakikada Belçika golü buldu. Thorgan Hazard, ceza sahasının dışında kaleyi sol çaprazdan gören pozisyonda yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşmayı 1-0 kazanan Belçika, çeyrek finalde İtalya'nın rakibi oldu. İki takım arasındaki çeyrek final maçı, 2 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de Almanya'nın Münih şehrinde oynanacak.

AA

İlgili Haberler
Çekya, EURO 2020 çeyrek finalinde Danimarka'nın rakibi oldu


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Emre Belözoğlu Maurizio Sarri'nin ekibine katılacak