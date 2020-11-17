Dünya Belçika'da corona virüs aşısı ücretsiz olacak

Belçika'da corona virüs aşısı ücretsiz olacak

Dünya

Belçika'da corona virüs aşısı ücretsiz olacak

Belçika'da yeni tip corona virüse (Covid-19) bulunacak potansiyel aşının ücretsiz yapılamasına karar verildi. Aşının zorunlu olmayacağı ve gönüllere yapılacağı bildirildi.

17 Kasım 2020, Salı 19:16 Son Güncelleme:
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Dünya genelinde nüfusuna oranla corona virüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ülke olan Belçika'da olası bir başarılı Covid-19 aşının ücretsiz olacağı duyuruldu. Sağlık otoritelerinin ortak kararıyla belirlenen politikaya göre 8 milyon aşının vatandaşların hizmetine sunulmasının planlandığı bildirildi. Detayların yetkili sağlık komisyonu tarafından belirleneceği belirtildi. Corona virüsle mücadelede yetkili sağlık bilim kurulu Sciensano ile Belçika Federal İlaç ve Sağlık Ürünleri Ajansı'nın ortak yetkiyle yöneteceği aşı dağıtım ve uygulama sürecinde aşıların, ulaştığı gün ve toplu gruplar halinde uygulanmasının öngörüldüğü aktarıldı.

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Özel bir birim kurulacak

Aşı dağıtım ve uygulama programının maliyetlerinin federal kurumlar ve bölge yönetimlerinin bütçelerinden ortaklaşa karşılanacağı ve "Corona Komiserliği" eliyle yönetileceği ifade edildi. Konuya ilişkin genel koordinasyon ve iletişim görevini yürütecek özel bir birimin de kurulacağı aşı programı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından yürütülen anlaşmalara paralel olarak ilerleyecek.

BRÜKSEL (İHA)


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