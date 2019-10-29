Belçika'da ilk kadın başbakan
Aylardır hükümet kurulamayan Belçika'da Başbakan Charles Michel, AB Konseyi Başkanlığına seçilmesinin ardından görevini Bütçeden Sorumlu Bakan Sophie Wilmes'e devredeceğini açıkladı. Liberal siyasetçi Wilmes, Belçika'nın ilk kadın başbakanı olacak.
Ülkeyi ilk kez bir kadın başbakan yönetecek
Federal devlet yapısına sahip Belçika'da 26 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin üzerinden aylar geçmesine rağmen hala hükümet kurulamadı. 44 yaşındaki 4 çocuk annesi Sophie Wilmes, partiler koalisyon için uzlaşıncaya kadar geçici hükümete başkanlık edecek.
Yeni Flaman İttifakı (N-VA) 2010 yılındaki genel seçimlerden birinci parti çıkmasına rağmen koalisyon pazarlıklarına girmek istemeyince ağır bir siyasi kriz yaşanmış ve ülke 541 gün hükümetsiz kalmıştı.