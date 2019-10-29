Ülkeyi ilk kez bir kadın başbakan yönetecek

Federal devlet yapısına sahip Belçika'da 26 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin üzerinden aylar geçmesine rağmen hala hükümet kurulamadı. 44 yaşındaki 4 çocuk annesi Sophie Wilmes, partiler koalisyon için uzlaşıncaya kadar geçici hükümete başkanlık edecek.

Yeni Flaman İttifakı (N-VA) 2010 yılındaki genel seçimlerden birinci parti çıkmasına rağmen koalisyon pazarlıklarına girmek istemeyince ağır bir siyasi kriz yaşanmış ve ülke 541 gün hükümetsiz kalmıştı.