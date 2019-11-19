Son olarak Eskişehirspor'da çalışan Fuat Çapa, Mbaye Diagne'nin Galatasaray'a geri döneceğini açıkladı. Radyospor'a konuşan Fuat Çapa, sezon başında Galatasaray'dan Club Brugge'a kiralanan ve 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun kullanılması umut edilen Senegalli oyuncu için "Şu anda Belçika'daım ve Brugge'un maçlarını takip ediyorum. Diagne, burada iyi bir dönem geçirmiyor. Taraftar da, teknik heyet de ondan memnun değil. Kadro dışı kaldı ve Ocak ayında Galatasaray'a geri dönecek" dedi.





Finansal fair play de tehlikede

Galatasaray, yaz döneminde aldığı ve sattığı oyuncuların bonservis bedellerinde eksiye düşmemek için büyük çaba sarf etmişti. Finansal fair play nedeniyle ceza almamak için her adımını dikkatle atan Galatasaray'da Diagne'nin satışı gerçekleşmeyince Brugge'a 2.65 milyon euro karşılığında kiralandı.

2.65 milyon euro'luk bu gelir, Galatasaray için oldukça önemliydi. Şimdiye dek parça parça ödenen bu ücret, eğer Diagne, Ocak ayında gönderilirse sıkıntıya girebilir.

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Haberin fotoğrafları için tıklayın Mbaye Diagne devre arasında Galatasaray'a dönebilir