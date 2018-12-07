Belçika Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, özellikle Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Belçika vatandaşlarının kalabalık yerlerden uzak durması istendi ve hususi olarak Champ-Elysees ve Arc de Triomphe gibi turistik alanlara gidilmemesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Belçikalılara Paris merkezine arabayla gitmemeleri, araçlarını da sokaklar yerine kapalı park yerlerine bırakmaları uyarısında bulunuldu.

AA