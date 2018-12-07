Belçika'dan Fransa'ya seyahat uyarısı
Belçika Dışişleri Bakanlığı, "sarı yelekliler"in Fransa'da yarın düzenleyeceği gösteriler nedeniyle vatandaşlarına ülkeye seyahatlerini ertelemeleri çağrısında bulundu
Belçika Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, özellikle Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Belçika vatandaşlarının kalabalık yerlerden uzak durması istendi ve hususi olarak Champ-Elysees ve Arc de Triomphe gibi turistik alanlara gidilmemesi çağrısı yapıldı.
Açıklamada, Belçikalılara Paris merkezine arabayla gitmemeleri, araçlarını da sokaklar yerine kapalı park yerlerine bırakmaları uyarısında bulunuldu.
AA