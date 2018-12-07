Belçika'dan Fransa'ya seyahat uyarısı

Belçika Dışişleri Bakanlığı, "sarı yelekliler"in Fransa'da yarın düzenleyeceği gösteriler nedeniyle vatandaşlarına ülkeye seyahatlerini ertelemeleri çağrısında bulundu

07 Aralık 2018, Cuma 17:27
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Belçika'dan Fransa'ya seyahat uyarısı

Belçika Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, özellikle Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Belçika vatandaşlarının kalabalık yerlerden uzak durması istendi ve hususi olarak Champ-Elysees ve Arc de Triomphe gibi turistik alanlara gidilmemesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Belçikalılara Paris merkezine arabayla gitmemeleri, araçlarını da sokaklar yerine kapalı park yerlerine bırakmaları uyarısında bulunuldu.

AA

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