Villa Sporza'ya konuşan eski futbolcu Wesley Sonck, Cristiano Ronaldo'dan çekinmelerine gerek olmadığını belirterek şunları söyledi, "Bu turnuva boyunca 3 penaltı golü, bakmadan pas verme hareketi ve tribünleri seyretmek dışında hiçbir şey yapmadı. Bence artık ondan korkmamıza gerek yok. Söylememem gereken bir şey mi söylüyorum? Bence hayır. Bence Lukaku gibi bir oyuncuyu gördüğünüzde 'Onu nasıl durduracağız' diye endişelenmeniz gerekiyor" dedi.