Belçikalı eski futbolcudan Ronaldo'ya şok sözler! 'Penaltı dışında bir şey yapmıyor'
EURO 2020 ikinci turunda Portekiz ile Belçika eşleşti. Kritik maç öncesi Belçikalı eski futbolcu Wesley Sonck'un Cristiano Ronaldo hakkında söylediği sözler soğuk duş etkisi yarattı. Sonck, Ronaldo'dan çekinmelerin gerek olmadığını söyledi. Ronaldo'nun ise bu gibi eleştiriler karşısında ekstra motive olduğu biliniyor.
25 Haziran 2021, Cuma 14:15 Son Güncelleme:
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Villa Sporza'ya konuşan eski futbolcu Wesley Sonck, Cristiano Ronaldo'dan çekinmelerine gerek olmadığını belirterek şunları söyledi, "Bu turnuva boyunca 3 penaltı golü, bakmadan pas verme hareketi ve tribünleri seyretmek dışında hiçbir şey yapmadı. Bence artık ondan korkmamıza gerek yok. Söylememem gereken bir şey mi söylüyorum? Bence hayır. Bence Lukaku gibi bir oyuncuyu gördüğünüzde 'Onu nasıl durduracağız' diye endişelenmeniz gerekiyor" dedi.
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