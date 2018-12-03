Belçikalı Groupe Bruxelles Lambert (GBL) yatırım şirketinden yapılan açıklamada, onursal başkanları ve büyük hissedarları olan Albert Frere'nin yaşamını kaybettiği bildirildi.

Belçika'nın Charleroi şehrinde 1926 yılında dünyaya gelen Frere, 1970'li yıllarda ülkenin çelik sektöründe önemli rol üstlendi.

TOPLAM SERVETİ 6.2 MİLYAR DOLAR

Ardından kurduğu holdingle ağır sanayi, petrol ve enerji alanlarında yatırımlar yapan Frere, 2015 yılında emekliye ayrılmıştı.

Toplam serveti 6,2 milyar dolar (32 milyar TL) civarında olan Frere, "Belçika'nın en zengin iş adamı" olarak biliniyordu.

AA