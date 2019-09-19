Belçika'ya ait F-16 düştü, pilot elektrik tellerine takıldı Belçika’ya ait F16 uçağı, iki pilotla yaptığı eğitim uçuşu sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle Fransa’nın Pluvigner kasabasındaki otoyol ve demiryolunun yakınına düştü. İki pilot uçaktan atlarken, elektrik tellerine takılan pilotlardan biri de itfaiye tarafından kurtarıldı.