Belçika'ya ait F-16 düştü, pilot elektrik tellerine takıldı
Belçika’ya ait F16 uçağı, iki pilotla yaptığı eğitim uçuşu sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle Fransa’nın Pluvigner kasabasındaki otoyol ve demiryolunun yakınına düştü. İki pilot uçaktan atlarken, elektrik tellerine takılan pilotlardan biri de itfaiye tarafından kurtarıldı.
Fransa'nın kuzey batısındaki Pluvigner kasabasına Belçika’ya ait F16 savaş uçağı düştü. Fransız basınındaki haberlerde, F16 savaş uçağının Pluvigner’de otoyol ve demir yollarına yakın bir yerde eğitim yaptığı sırada düştüğü, uçağın içindeki 2 kişinin kurtulduğu duyuruldu.
Güvenlik önlemlerin alındığı olay yerine itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Elektrik tellerine takılan pilotlardan biri de takıldığı yerden kurtarıldı.
https://twitter.com/LesNews/status/1174630469465456640?s=20