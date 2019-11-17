Belçim Bilgin yeni sevgilisiyle görüntülendi

Yılmaz Erdoğan’la 12 yıllık evliliğini geçen yıl sonlandıran Belçim Bilgin yeni erkek arkadaşıyla Los Angeles’ta görüntülendi.

Ünlü oyuncu, bu yıl 2’ncisi düzenlenen Hollywood Türk Filmleri Festivali’ne, yazılım dünyasında danışmanlık yapan yeni sevgilisi Alfredo Di Blasio’yla katıldı.

Yarı İtalyan yarı Kanadalı

Yarı İtalyan yarı Kanadalı olan ve Kanada’da yaşayan Di Blasio, daha önce ünlü Amerikalı oyuncu Lana Parrilla ile evlenmişti. Çiftin 4 yıllık evlilikleri 2018’de sona ermişti.

Bilgin ve Di Blasio’nun aşklarının ise kısa süre önce başladığı öğrenildi. Alfred Di Basio’nun önceki evliliğinden üç oğlu bulunuyor.





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