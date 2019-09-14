Birleşmiş Milletler’de güçlü bir Küresel Okyanus Anlaşması imzalanması için devletlere çağrıda bulunma amaçlı imza kampanyasına destek veren ünlü oyuncu “Okyanusların geleceği için okyanus koruma alanlarının oluşturulması şart.

'YOKSA GELECEK NESİLLER İÇİN ÇOK GEÇ OLABİLİR'

Bunun için şimdi harekete geçmeliyiz. Yoksa gelecek nesiller için çok geç olabilir” dedi. Belçim Bilgin’in yer aldığı video ile imza kampanyası başlatıldı.





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