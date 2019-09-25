Ayrılık haberleri ile gündemde olan çiftten Beren Saat'in bir gece kulübünde Dünyaca ünlü Fransız DJ Maga ile çekilen fotoğrafı sosyal medyada olay olmuştu.

Maga ile Beren Saat'i ünlü oyuncunun yakın dostu Belçim Bilgin'in tanıştırdığı iddia edildi.

'ONLARI BULUN, ONLARA SORUN!'

Belçim Bilgin, iddialara yanıt verdi:

"Beren'in özel hayatını neden bana soruyorsunuz? Onları bulun, onlara sorun! Benim tanıştırdığım mı yazmışlar, hiç haberim yok. Sizden duyuyorum."





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