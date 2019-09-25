Belçim Bilgin'den iddialara yanıt

Beren Saat ile 5,5 yıl önce nikah masasına oturduğu Kenan Doğulu'nun evliliğinde bir süredir kara bulutlar dolaşıyordu

25 Eylül 2019, Çarşamba 11:44 Son Güncelleme:
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Belçim Bilgin'den iddialara yanıt

Ayrılık haberleri ile gündemde olan çiftten Beren Saat'in bir gece kulübünde Dünyaca ünlü Fransız DJ Maga ile çekilen fotoğrafı sosyal medyada olay olmuştu.

Maga ile Beren Saat'i ünlü oyuncunun yakın dostu Belçim Bilgin'in tanıştırdığı iddia edildi.

'ONLARI BULUN, ONLARA SORUN!'

Belçim Bilgin, iddialara yanıt verdi:

"Beren'in özel hayatını neden bana soruyorsunuz? Onları bulun, onlara sorun! Benim tanıştırdığım mı yazmışlar, hiç haberim yok. Sizden duyuyorum."


Haberin fotoğrafları için tıklayınBeren Saat'in bölüm başı ücreti dudak uçuklattı!

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