Türkiye Belediye Başkan Yardımcısı ve İlçe Başkanı trafik kazası geçirdi

Belediye Başkan Yardımcısı ve İlçe Başkanı trafik kazası geçirdi

Türkiye

Belediye Başkan Yardımcısı ve İlçe Başkanı trafik kazası geçirdi

İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sultan Mehmet Çiçek ile AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu ve beraberlerindeki 3 kişi, Sivas’ta geçirdikleri trafik kazasında hafif yaralandı.

20 Kasım 2021, Cumartesi 18:29 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas- Divriği karayolu üzerinde yaşandı. Muttalip Ayık (34) yönetimindeki 58 NE 777 plakalı minibüs, Höbek köyü yakınlarında virajı alamayıp, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki tepeye çarptı. Kazada, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sultan Mehmet Çiçek (42), AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu (45), Sultangazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Furkan Gökay Aslan (23), Sivas Belediyesi fotoğrafçısı Recep Melih Akbulut (34) ve sürücü Muttalip Ayık, hafif yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Numune Hastanesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Sultangazi ekibinin, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile birlikte kente çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldikleri belirtildi. Kaza sırasında Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’un ise öndeki başka bir araçta olduğu öğrenildi.

DHA

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