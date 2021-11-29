Siyaset Son dakika: Belediye Başkanı Murat Açıl kaza yaptı! Ağır yaralılar var!

Son dakika: Belediye Başkanı Murat Açıl kaza yaptı! Ağır yaralılar var!

Siyaset

Son dakika: Belediye Başkanı Murat Açıl kaza yaptı! Ağır yaralılar var!

Sivas İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl kaza yaptı. İmranlı'daki kazada 5 kişi ağır yaralandı. Murat Açıl durumunun ağır olduğu belirtildi.

29 Kasım 2021, Pazartesi 12:57 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Sivas’ın İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, İmranlı yakınlarında trafik kazası geçirdi, durumunun ağır olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçesi yakınlarında gerçekleşti. İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu gerçekleyen kazada, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın ve 5 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.


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