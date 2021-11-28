Çorum'da bu yıl yağışların yetersiz olması nedeniyle barajlardaki su seviyesi düştü. Kentin içme suyunu karşılayan Hatap, Çomar ve Yeni Hayat barajlarındaki su seviyesi de alarm vermeye başladı. Barajlarda toplam su miktarı 715 bin metreküp seviyelerine geriledi. Su sıkıntısının giderilmesi için çalışma yapan belediye ekipleri, takviye su kaynaklarını devreye almaya çalışıyor.





Kentin yaklaşık 10 günlük içme suyu kaldığını ifade eden Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, vatandaşları uyararak su tasarrufu çağrısında bulundu.

Başkan Aşgın, "Tüm vatandaşlarımızdan bir şey rica ediyorum, ihtiyacımız kadar suyu kullanalım ihtiyaç fazlasını kullanmayalım. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Çomar, Yenihayat ve Hatap barajlarındaki su seviyesindeki düşüş ürkütücü boyutlara ulaştı. Kenttin 30 senelik içme suyu ihtiyacını karşılaması öngörülen Koçhisar Barajı İsale Hattı projesinde sona yaklaştık. Ancak bölgede olağanüstü bir Kuraklık var. Şehrimizde içme suyu olarak kullandığımız üç barajımız var, Yeni Hayat, Çomar ve Hatap barajlarından suyumuzu temin ediyoruz. Bu şu demek, 715 bin metreküp suyumuz var. Bu tablonun ne kadar sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Şehrimizde günlük su tüketimimiz ise kış aylarında 50 bin metreküp, yaz aylarında ise 75 bin metreküp civarındadır. Sadece barajlarımızdan su alsak aşağı yukarı 10 günlük suyumuz kaldı" dedi.

"KOÇHHİSAR BARAJI İSALE HATTI PROJESİNİN TAMAMLANMASIYLA ÇÖZÜLECEK"

İhtiyaç ve taleplerin her gün arttığına dikkati çeken Aşgın, "Suyla ilgili çalışmalara devam etmemiz gerekiyor. Bu yıl su sorununu çözsek bile önümüzdeki yıllarda bu tür sorunlarını yeniden yaşayabiliriz. Koçhisar Barajı İsale Hattı projesinin tamamlanmasıyla su problemi çözümlenmiş olacak. Ama bizim suya dair yatırımlarımız, su temini tedariki noktasındaki çalışmalarımız devam edecek. Yeni kaynaklarla inşallah şehrimizde susuzluk yaşanmaması için mücadele vereceğiz. Su çok kıymetli bir şey, o nedenle suyu israf etmeyelim diye konuştu.

"SUYU TASARRUFLU KULLANMALIYIZ"

Vatandaşlardan Meryem İlayda Söyler, "Zaten ülke genelinde küresel ısınmadan dolayı su sıkıntısı var, biz insanların bu konuya dikkat etmesi ve belediyenin de bu konuda çalışma yapması gerekiyor" diye konuştu.

Herkesin bilinçlenmesi gerektiğini belirten Zeynep Altan, "Yıllardır su sıkıntısı çektiğimizin farkındayız. Ailelerimizin, bizlerin ve gençlerin su tasarrufu yapması gerekiyor" şeklinde konuştu.



