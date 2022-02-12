Olay, saat 20.30 sıralarında Musa Şahin Bulvarı üzerindeki Osmaniye Belediye Başkanlığı binasında meydana geldi. İddiaya göre, otomobille gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, binaya tabanca ile ateş açıp kaçtı. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Özel harekat çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri de binada inceleme yaptı. Yapılan incelemede mermilerin 2’sinin 2’nci katta bulunan Başkan Kadir Kara´nın makam odasının penceresine isabet ettiği belirlendi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürerken, saldırı sırasında Belediye Başkanı Kadir Kara´nın binada bulunmadığı, olaydan sonra belediye binasına geldiği öğrenildi.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

BAŞKAN KARA’DAN AÇIKLAMA

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, belediye binasına yapılan silahlı saldırı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kara, kolluk güçlerinin olayla ilgili araştırmayı çok yönlü sürdürdüğünü belirterek, "Emniyet güçlerinden alınan bilgiye göre olayın belediyemizle ilgisi olmadığı, kullanılan silahtan çıkan merminin tesadüf eseri binamıza isabet ettiği bildirilmiştir.

Olayda hiç kimsenin zarar görmemesi en büyük tesellimizdir. Başta valimiz, başsavcımız, emniyet müdürümüz ve alay komutanımız olmak üzere olaya en çabuk şekilde müdahale edip, sorumluları takibe başlayan tüm kolluk güçlerimize teşekkür eder, böyle bir olayın şehrimizde tekrarlanmamasını dilerim" dedi.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, belediye binasına düzenlendiği iddia edilen silahlı saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Belediye binasına yönelik ateş açtığı anlaşılan ve olayın faili olduğu değerIendirilen 5 şahıs gözaltına alınmış ve olayda kullanılan suç aleti tabanca ele geçirilmiştir" dedi.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne yaptığı yazılı açıklamada, "12.02.2022 günü saat 20.00 sıralarında ilimiz Rahime Hatun Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir araçtan Osmaniye Belediye binasına karşı silahla ateş edilmesi olayı gerçekleşmiş, olay sonrası Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında ilimiz Karaçay mesire alanında alkol alarak bir araç ile il merkezine gelerek belediye binasına yönelik ateş açtığı anlaşılan ve olayın faili olduğu değerIendirilen 5 şahıs gözaltına alınmış ve olayda kullanılan suç aleti tabanca ele geçirilmiştir.

Başsavcılığımızın talimatı doğrultusunda olay yeri güzergâhındaki MOBESE ve diğer güvenlik kamera görüntülerinin tespiti ile diğer delillerin araştırılmasına devam edilmekte olup olaya ilişkin soruşturma titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verdi.

DHA-İHA