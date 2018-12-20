Havaların soğuması sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri sokakta kalan evsizlere yardım için harekete geçti. İstanbul genelinde sokakta kalan şahıslar, vatandaşların ihbarı üzerine zabıta ekipleri tarafından alınarak Esenyurt Kıraç’ta bulunan barınma evine götürüldü.

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda çalışma yapan ekipler duraklara, banklara ve çeşmenin teknesi gibi yerlerde battaniyelere sarılarak yatan vatandaşları uyandırarak yardım etmek istedi.

Sıcak bir ortam isteyen evsizler ekiplerin aracıyla barınma evlerine giderken, yardım talebini geri çevirenler ise ekiplerden ayrılarak gözden kayboldu. Taksim’de görüntülenen bir başka şahıs ise Taksim Meydanı’nda bulunan Beyaz Masa’ya gelerek, evsiz olduğunu ve barınmak için yer istediğini belirtti. Belediye ekipleri ise şahsı alarak barınma evine yerleştirmek üzere götürdü.

Kameralara yansıyan bir başka görüntüde ise Tophane’de bulunan tarihi çeşmenin iç kısmına yatan şahıslardan birinin, zabıtanın “Burada donacaksın. Gel seni barınma evine götürelim” demesi üzerine “Yarın para alacağım zaten sonra gideceğim” demesi dikkat çekti.

Çeşmenin tekne bölümünde yatan şahsı gören Yeşilçam’ın ünlü ismi Hale Soygazi, ekiplerin yanına gelerek yardım edip evsiz şahısla ilgilendi. Çeşmenin diğer bölümlerinde ise yine evsizlerin hazırladığı boş yatakların bulunduğu görüldü.