Türkiye Belediye otobüsünü tarihi çınar durdurdu!

Belediye otobüsünü tarihi çınar durdurdu!

Türkiye

Belediye otobüsünü tarihi çınar durdurdu!

İstanbul'da aracının kontrolünü kaybeden İETT otobüs şoförü, Beşiktaş'ta bulunan tarihi çınara çarparak durabildi. Kaza sebebiyle ağaç devrilirken şoför ise otobüsün içinde sıkıştı. Çevredekilerin yardımıyla çıkarılan şoför, hastaneye kaldırıldı.

10 Ocak 2022, Pazartesi 09:31 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Dolmabahçe Caddesi'nde meydana gelen olayda, yağışlı hava nedeniyle aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüs şoförü kaldırımdaki ağaca çarptı.

Ağaç büyük bir gürültüyle devrilirken, otobüs şoförü de araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin yardıma koşmasıyla otobüs şoförü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı şoför olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AĞACIN ÜZERİNDEN ATLADILAR

Devrilen ağaç ve kaza yapan otobüs nedeniyle Dolmabahçe Caddesi üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaldırıma ve yola devrilen asırlık çınar ağacı nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Vatandaşlar ağacın üzerinden atlayarak geçmek zorunda kaldı. Kaza yapan otobüsün durağa gittiği ve boş olduğu öğrenildi. Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından kaza yapan otobüs çekildi. Otobüste büyük hasar oluştu. Otobüsün kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/DHA

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