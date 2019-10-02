Belediye şirketindeki taşerona ikramiye

Bu işçilere ilk 5 günlük ikramiye ödemesi nisan ayında yapılmıştı. 4/D’li sürekli işçi kadrosuna geçen yani kamu kurumlarındaki taşeron işçiler ise 52 günlük ilave tediyelerinin (ikramiye) dördüncü ve son taksitini 13 Aralık’ta alacaklar.

YAPILAN KESİNTİ

İkramiye ödemesinden yüzde 15 sigorta primi ve yüzde 20 Gelir Vergisi kesintisi yapılıyor. Ayrıca Damga Vergisi kesintisi de yapılıyor. 4/D’li işçiler toplu sözleşmede yer alan 10 günlük ikramiyeyi bu yılın ocak ve temmuz aylarında aldılar. Belediye şirketlerine geçen işçilerin ayrıca ilave tediye ödemesi alma imkanları bulunmuyor.