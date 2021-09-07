Belirli şartları taşıyan vatandaşlar, belediyelerden yardım kolisi, kupon veya nakdi yardım alabiliyor. Belediye yardımları çok çeşitli konularda olabiliyor. İşte, Belediye yardım başvurusu nasıl yapılır? Belediyeden yardım nasıl alınır? sorularının yanıtları ve gerekli belgeler…

BELEDİYE YARDIM BAŞVURUSU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Belediye yardım başvuru için gerekli olan belgeler, belediyeden belediyeye değişebilir. Ancak çoğunlukla

T.C. kimlik numarasının yazdığı kimlik belgesi

Yardım dilekçesi

Muhtarlıktan alınmış ikametgah belgesi

Üzerine kayıtlı araç olmadığına dair belge

Sağlık provizyon aktivasyon belgesi. Bu belge Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınır. Bu belgenin istenmesinin sebebi, kişinin çalışıp çalışmadığını görebilmektir.

BELEDİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Belediye yardım başvuruları yine farklılık gösterebiliyor. Kimi belediyeler, şahsen başvuru isterken, kimilerine sadece telefonla başvuru yapılabiliyor. Bunun için sınırları içerisinde olduğunuz belediyeden ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

BELEDİYELERDE HANGİ YARDIMLAR VERİLİYOR?