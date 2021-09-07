Belediye yardım başvurusu nasıl yapılır? Belediyeden yardım nasıl alınır?
Belediyeler, ihtiyaç sahibi pek çok vatandaşa nakdi yardım ve erzak yardımında bulunuyor. Okulların açılması ve havaların soğumaya başlamasıyla belediye yardım başvuruları daha fazla araştırılmaya başlandı. Peki, Belediye yardım başvurusu nasıl yapılır? Belediyeden yardım nasıl alınır?
07 Eylül 2021, Salı 16:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Belirli şartları taşıyan vatandaşlar, belediyelerden yardım kolisi, kupon veya nakdi yardım alabiliyor. Belediye yardımları çok çeşitli konularda olabiliyor. İşte, Belediye yardım başvurusu nasıl yapılır? Belediyeden yardım nasıl alınır? sorularının yanıtları ve gerekli belgeler…
BELEDİYE YARDIM BAŞVURUSU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?
Belediye yardım başvuru için gerekli olan belgeler, belediyeden belediyeye değişebilir. Ancak çoğunlukla
- T.C. kimlik numarasının yazdığı kimlik belgesi
- Yardım dilekçesi
- Muhtarlıktan alınmış ikametgah belgesi
- Üzerine kayıtlı araç olmadığına dair belge
- Sağlık provizyon aktivasyon belgesi. Bu belge Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınır. Bu belgenin istenmesinin sebebi, kişinin çalışıp çalışmadığını görebilmektir.
BELEDİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Belediye yardım başvuruları yine farklılık gösterebiliyor. Kimi belediyeler, şahsen başvuru isterken, kimilerine sadece telefonla başvuru yapılabiliyor. Bunun için sınırları içerisinde olduğunuz belediyeden ayrıntıları öğrenebilirsiniz.
BELEDİYELERDE HANGİ YARDIMLAR VERİLİYOR?
- Belediye yardım parası
- Gıda ve erzak yardımı
- Odun ve kömür yardımı
- Muhtaç asker ailesi yardımı
- Kırtasiye yardımı
- Belediye yaşlı bakım hizmetleri
- Belediye bursu
- Öğrencilere okul yardımı
- Giyecek yardımı
- Şehit ve gazi yakınlarına yardım
- Sosyal yardım kartı
- Fakir ailelere kira yardımı
- Bebekler için bez ve mama yardımı
- Sağlık ve ilaç yardımı
- Engelli yardımları