Belediyeden düşündüren paylaşım: Bizim gençler buraya nasıl çıktı?

İzmit Seka Park’ta "Uçurtma Tepesi" olarak adlandırılan ve insanların güneşten korunmak amacıyla altında vakit geçirdiği, çelik konstrüksiyondan yapılan üzeri branda kaplı yapının üzerine çıkan kişiler, sprey boyayla isimler yazdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sprey boyayla zarar gören yapının fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "İnsanlık Mısır Piramitleri nasıl inşa edildi? diye düşünürken bizim gençler buraya nasıl çıkmış? sorusunu sormamak elde değil" diye esprili bir paylaşımda bulundu.

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli) (DHA)







