Belediyeden gelen telefon ile hayatı değişti

Ankara'da Pursaklar Belediyesi ekiplier, ilçede vatandaşların da hissedar olduğu arazileri belirlemek için çalışma yaptı. Bu kapsamda, 1994'te vefat eden 76 yaşındaki Ahmet Kartanak'ın belediyeyle 3 parselde hissedar olduğunu tespit etti. Bunun üzerine, ilçe Tapu Müdürlüğü ile belediyenin, Ahmet Kartanak'ın varislerine ilişkin araştırmasında 1949'da 2 yaşındaki kızının, 1996'da da eşinin vefat ettiği bilgisine ulaşıldı.

Araştırmalar sonucunda ailenin evlat edindiği Nebahat Kartanak'ın tek varis olduğunu belirleyen belediye, varise tebligat gönderdi. Gönderilen tebligatın ulaşmaması üzerine belediye yetkilileri, Kartanak ile telefonla iletişime geçti. Kartanak, belediyeden gelen telefonla 3 ayrı yerde, değeri yüksek 15 bin 500 metrekarelik arsaların varisi olduğunu öğrendi.

Emlak vergisi borcu da doğdu

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hisseli arsa satış programı kapsamında yapılan çalışmalarda Ahmet Kartanak'ın belediyeyle 3 parselde hissedar olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Toplamda 15 bin 500 metrekare olan arsaların ilçenin gelişen bölgelerinde yer aldığını anlatan Çetin, "Bu süreçten sonra ortak olduğumuz parseli nasıl değerlendireceğimizi, kendine ait parselleri de nasıl değerlendirecekse planlayacağız. Tabii emlak vergisi bizim ciddi gelir kaynaklarımızdandır. Biz bunun da takibini yapıyoruz. 94 yılından bugüne geriye dönük hesaplamalar neticesinde bir miktar emlak vergisi alacağımız var. Bu sanırım Nebahat Hanım için de sürpriz oldu. Kıymetli arsaların sahibi olduğunu belediyemizin çalışmalarıyla öğrendi" dedi.

İki çocuk annesi Nebahat Kartanak ise üç parselden oluşan arsalara hissedar olduğunu kendisine ileten belediye yetkililerine, Keçiören'de ikamet ettiği için Pursaklar'da herhangi bir mal varlığının olmadığı cevabını verdiğini anlattı. Önce dolandırılma şüphesiyle endişelendiğini belirten Kartanak, belediyedeki görüşmesi sonrasında miras konusunda emin olduğunu kaydetti.

AA