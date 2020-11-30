Belediyeler onun çatısı altında
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), belediyelere her konuda destek ve rehberlik etme amacıyla 1945’te dernek olarak kuruldu. 2005’te ise tüm belediyelerin doğal üyesi olduğu, ülke düzeyinde tek yerel yönetim birliği haline geldi. //Posta Gazetesi 25. yılı özel eki
30 Kasım 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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TBB, belediyelerin giderek artan görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmeleri ve dünya standartlarında hizmet verebilmeleri için onların hak ve menfaatini korumayı amaçlıyor. Eğitim ve danışmanlık hizmeti verirken yurt içi ve yurt dışında belediyeler arası iş birliklerini destekliyor. Birlik organlarında her statüdeki belediyelerin başkan ve meclis üyeleri temsil ediliyor. Ayrıca siyasi temsile de önem veren TBB, belediyelerin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. Birliğin başkanlık görevini ise 2018’den bu yana Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yürütüyor.
Hukuki destek
Belediyelerin hak ve menfaatlerini korumak için çalışmalarda bulunan TBB yapılan yasal düzenlemelerin takipçisi oluyor. Belediye başkanları ve ilgili kamu kurumlarıyla istişare halinde yasal düzenlemelerle ilgili öneriler sunuyor.
Eğitim faaliyetleri
Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve belediye birlikleri ile iş birliği halinde, “Belediye Akademisi” çatısı altında belediyecilere yönelik eğitimler, seminerler ve konferanslar düzenliyor. İyi uygulamaların yaygınlaştırılması için çaba sarf ediyor.
Uluslararası ilişkiler
TBB yurt içinde ve yurt dışında yerel yönetim birlikleri ve kuruluşlarıyla pek çok ortak proje ve çalışma yürüterek belediyelerin uluslararası etkinliğini artırmayı hedefliyor.
Belediyelerin yurt içi ve yurt dışı hibe, fon ve kredilerden yararlanması için rehberlik ederek, ortak projeler de üretiyor. Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra Türkiye’nin tarihi ve kültürel geçmişinin olduğu ülkelerin yerel yönetimleriyle iş birlikleri ve kardeş şehir ilişkileri geliştirilmesine de katkı sunuyor. Yerel yöneticiler ve öğrencilerle bilgi ve deneyim paylaşımı yapılıyor.
Sosyal sorumluluk
TBB ülkemizde ve dünyada yardıma ihtiyacı olan yerel yönetimlere ulaşarak, kamu kurum kuruluşlarıyla iş birliği halinde sosyal projeler geliştiriyor.
Konaklama ve araç hizmetleri
Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen belediye başkanlarına konaklama imkanı ve sürücülü araç hizmeti sunuluyor.
Ulusal ve uluslararası projeler
Cumhurbaşkanlığı himayesinde; TBB, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi, TBB ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen ‘Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı’ TBB, İçişleri Bakanlığı ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) iş birliğinde düzenlenen “Afet Riski Azaltma ve Deprem Toplantısı” , TBB ve Polis Akademisi iş birliğinde yapılan “Şehir ve Güvenlik Sempozyumu”, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile işbirliği halinde Sıfır Atık zirvesi gibi etkinlikler bu çalışmalar arasında yer alıyor.