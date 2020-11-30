Belediyeler onun çatısı altında

TBB, belediyelerin giderek artan görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmeleri ve dünya standartlarında hizmet verebilmeleri için onların hak ve menfaatini korumayı amaçlıyor. Eğitim ve danışmanlık hizmeti verirken yurt içi ve yurt dışında belediyeler arası iş birliklerini destekliyor. Birlik organlarında her statüdeki belediyelerin başkan ve meclis üyeleri temsil ediliyor. Ayrıca siyasi temsile de önem veren TBB, belediyelerin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. Birliğin başkanlık görevini ise 2018’den bu yana Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yürütüyor.





Hukuki destek





Belediyelerin hak ve menfaatlerini korumak için çalışmalarda bulunan TBB yapılan yasal düzenlemelerin takipçisi oluyor. Belediye başkanları ve ilgili kamu kurumlarıyla istişare halinde yasal düzenlemelerle ilgili öneriler sunuyor.





Eğitim faaliyetleri





Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve belediye birlikleri ile iş birliği halinde, “Belediye Akademisi” çatısı altında belediyecilere yönelik eğitimler, seminerler ve konferanslar düzenliyor. İyi uygulamaların yaygınlaştırılması için çaba sarf ediyor.





Uluslararası ilişkiler





TBB yurt içinde ve yurt dışında yerel yönetim birlikleri ve kuruluşlarıyla pek çok ortak proje ve çalışma yürüterek belediyelerin uluslararası etkinliğini artırmayı hedefliyor.





Belediyelerin yurt içi ve yurt dışı hibe, fon ve kredilerden yararlanması için rehberlik ederek, ortak projeler de üretiyor. Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra Türkiye’nin tarihi ve kültürel geçmişinin olduğu ülkelerin yerel yönetimleriyle iş birlikleri ve kardeş şehir ilişkileri geliştirilmesine de katkı sunuyor. Yerel yöneticiler ve öğrencilerle bilgi ve deneyim paylaşımı yapılıyor.





Sosyal sorumluluk





TBB ülkemizde ve dünyada yardıma ihtiyacı olan yerel yönetimlere ulaşarak, kamu kurum kuruluşlarıyla iş birliği halinde sosyal projeler geliştiriyor.

Konaklama ve araç hizmetleri





Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen belediye başkanlarına konaklama imkanı ve sürücülü araç hizmeti sunuluyor.





Ulusal ve uluslararası projeler





Cumhurbaşkanlığı himayesinde; TBB, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi, TBB ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen ‘Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı’ TBB, İçişleri Bakanlığı ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) iş birliğinde düzenlenen “Afet Riski Azaltma ve Deprem Toplantısı” , TBB ve Polis Akademisi iş birliğinde yapılan “Şehir ve Güvenlik Sempozyumu”, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile işbirliği halinde Sıfır Atık zirvesi gibi etkinlikler bu çalışmalar arasında yer alıyor.



